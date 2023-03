Frattesi parla del mancato trasferimento alla Roma

Frattesi ha di recente parlato del mancato approdo alla Roma durante il mercato di gennaio

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha raccontato ancora una volta il suo mancato trasferimento nella capitale italiana nell’estate del 2022, quando la Roma non riuscì a soddisfare le elevate richieste del Sassuolo. Alla fine, i giallorossi hanno deciso di non fare una grande spesa che avrebbe potuto compromettere i vincoli del Fair Play Finanziario.

Tiago Pinto su di lui disse: “Esatto. Non serve fare la domanda. Con tutti i paletti che ho spiegato la risposta è scontata.[…] Non vedo nessuna possibilità ora. Anche perchè a gennaio rientra Gini e abbiamo già Matic, Bove, Cristante, Camara e Tahirovic”.

Le dichiarazioni di Davide Frattesi

Il calciatore ha parlato di recente sulla situazione. Ecco cosa ha detto: “L’estate scorsa, quando avrei potuto trasferirmi alla Roma, il trasferimento non si è concretizzato solo per un paio di milioni. Non ho mai chiesto perché la Roma non mi volesse davvero, ho preferito non entrare nel merito”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. “L’ho presa male. E ora non ci penso più. Non so dove giocherò in futuro, ma ho un approccio diverso al mio futuro”.

Poi ha continuato: “Quello che mi interessa è un progetto concreto con idee ambiziose. Sto seguendo anche l’esperienza di Scamacca e Raspadori e capisco che ci vuole tempo per inserirsi in un altro contesto. Soprattutto, serve la giusta mentalità”. In estate si potrebbe riaccendere la trattativa, con il centrocampista pronto eventualmente ad andare alla Roma.