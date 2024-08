Frattesi poteva finire alla Roma ad inizio estate

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi aveva cercato di ingaggiare il centrocampista Davide Frattesi dall’Inter all’inizio della finestra di mercato

De Rossi non è ancora del tutto soddisfatto della situazione del centrocampo della squadra giallorossa. Al momento il grande punto interrogativo è Bryan Cristante. L’ex centrocampista dell’Atalanta ha avuto un inizio di stagione particolarmente difficile, visto che i giallorossi sono inciampati malamente nelle prime due partite.

La Roma ha pareggiato contro il Cagliari nel primo match della campagna acquisti. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, sembra improbabile che Cristante venga ceduto. Ma come rivela il Corriere dello sport, De Rossi avrebbe già cercato di ingaggiare un altro italiano per rinforzare la squadra nelle zone centrali.

Secondo il Corriere, De Rossi avrebbe chiamato personalmente il centrocampista dell’Inter Frattesi a giugno. Frattesi non è esattamente un giocatore che sembrava vicino alla porta d’uscita dell’Inter. I nerazzurri hanno ingaggiato il 24enne solo la scorsa estate. Tuttavia, Frattesi non è ancora entrato nell’undici titolare dell’Inter. La scorsa stagione, l’ex centrocampista del Sassuolo ha giocato più spesso come sostituto che come titolare.

E finora, in questa stagione, è stata la stessa storia. Frattesi ha giocato in entrambe le partite d’esordio dell’Inter, ma dalla panchina in entrambe le occasioni. De Rossi ha quindi tentato di convincere Frattesi a trasferirsi a Roma. Il calciatore nazionale italiano potrebbe ricevere un posto più importante nella squadra giallorossa. Per ora, però, tutto potrebbe finire per essere rimandato alla fine della stagione o, addirittura, a gennaio.