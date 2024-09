Frattesi: “Roma? Ho riso nel leggere le bugie dei giornali”

Frattesi ha parlato in una recente intervista riguardo ai numerosi rumour della scorsa finestra di mercato. La Roma non è mai stata una pista concreta, a quanto dice

La Roma potrebbe aver cercato Frattesi, ma Frattesi sembra non aver voluto provare ad avvicinarsi ad un’eventuale trasferimento. Almeno, questo è quello che si evince dall’ultima intervista rilasciata a Rai Sport.

Il centrocampista italiano ha rilasciato importanti parole alla tv italiana, con molte smentite inerenti ad un possibile trasferimento nella scorsa finestra di calciomercato. Infatti, il calciatore sembra essersi divertito a leggere di un suo eventuale addio all’Inter.

Ecco le sue parole

Qui di seguito quanto detto da Frattesi: “Mi sono divertito a leggere le voci dell’estate perché semplicemente non c’era nulla di vero. Devo dare sempre qualcosa in più perché si può sempre migliorare. Per esempio, devo fare un passo in più nella costruzione. I miei avversari non sono male, quindi devo fare a gomitate per ottenere più minuti e lavorare sodo per salire di livello. Marcus Thuram è una grande persona e un grande giocatore, ma spero che sorrida un po’ meno dopo la prossima partita”.

Qualche parola anche sulla partita con la Svizzera allo scorso Europeo: “È stata una grande delusione perché non siamo riusciti a dare ai nostri tifosi una soddisfazione importante. Non abbiamo fatto le migliori vacanze possibili, ma ora siamo qui e siamo pronti a ripartire. Luciano Spalletti? La colpa è sempre dei giocatori, che alla fine vanno in campo. L’ho sempre pensato anche in altre situazioni. L’allenatore si è assunto la responsabilità del risultato, cosa onorevole, ma tutti abbiamo commesso degli errori. Abbiamo capito cosa è andato storto e dobbiamo riprenderci perché è stato un duro colpo per noi e per i tifosi azzurri. È stato un occhio nero”.