Frattesi vicinissimo all’Inter, la Juventus osserva cautamente

Davide Frattesi potrebbe finire all’Inter nel corso dell’operazione che vedrebbe coinvolto anche Gianluca Scamacca in Estate

L’Inter si è mossa in maniera mirata per questo mercato di Gennaio. Per ora gli arrivi di Gosens e Caicedo hanno rinforzato una rosa già forte di suo, dandogli delle buone seconde linee in più. Ora l’Inter si prepara per il mercato estivo, puntando Gianluca Scamacca e Davide Frattesi del Sassuolo. Attenzione però anche alla Juventus.

I Bianconeri stanno agendo in maniera precisa e con programmazione, acquistando Vlahovic dalla Fiorentina e bloccando già per l’immediato Zakaria e Nandez. Per entrambi i giocatori si aspettano solo le uscite di Kulusevski e Bentancur, entrambi vicinissimi al Tottenham di Paratici.

Il forcing per l’Estate e le alternative

Se quindi i bianconeri hanno già iniziato il loro rinforzare le prime linee a Gennaio, per l’Estate si prospetta una vera e propria battaglia di mercato con l’Inter. I nerazzurri starebbero pensando di bloccare sia Scamacca che Frattesi del Sassuolo, per una cifra totale vicina ai 60 milioni.

Vi sono divergenze con Carnevali sul lato economico, però. Gli Emiliani valutano Frattesi 25 milioni, l’Inter 15. Ci si potrebbe trovare in mezzo, su 20 milioni che farebbero contenti tutti o quasi. La Juventus sembrerebbe dunque restare fuori dalla pista, ma non con le mani in mano.

I bianconeri in estate proveranno a prendere Ryan Gravenberch dall’Ajax e con un ritornante Rovella più una probabile uscita di Aaron Ramsey si prospetta un mercato incentrato più sul rinforzare altri reparti. Serviranno nuovi terzini e vi è la possibilità di partenza per Alex Sandro.