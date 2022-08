Fred De Palma e Beatrice Vendramin, finita la storia d’amore: parla l’attrice

Tempo di rotture per i personaggi dello spettacolo più famosi. Questa volta è toccato a Fred De Palma e Beatrice Vendramin, coppia da qualche anno ma che purtroppo ha deciso di concludere la relazione. A parlarne per la prima volta proprio la giovane attrice sui social, vediamo cosa ha detto.

Una storia d’amore importante

Il cantante e l’attrice si sono conosciuti nel 2019, quando entrambi uscivano da due rispettive storie importanti. Nonostante la differenza di età, lui 32 anni e lei 22, la coppia ha fatto sognare i propri follower fino all’amara scoperta. I due in generale non hanno mai condiviso troppi contenuti sulla loro relazione ma i fan, a partire da giugno, hanno iniziato a notare un certo allontanamento.

Come se non bastasse, alla giovane attrice sono arrivate diverse segnalazioni di Fred De Palma con numerose ragazze. Questo ha spinto Beatrice a comunicare ufficialmente la rottura su Instagram:

“Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”.

Stando alle sue parole, quindi, la rottura è arrivata diverso tempo fa e sembra che il cantante stia cercando di voltare pagina in tutti i modi possibili.