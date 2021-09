Freida Pinto e Logan Marshall-Green insieme nel thriller “Intrusion”

Freida Pinto e Logan Marshall-Green sono i protagonisti della nuova pellicola di Adam Salky, il thriller Intrusion.

Il film è un home-invasion thriller ricco di colpi di scena, come potrete intuire nel trailer rilasciato da Netflix. Infatti la pellicola verrà rilasciata proprio su Netflix il 22 settembre 2021.

Sinossi di Intrusion con Freida Pinto e Logan Marshall-Green:

“Una giovane coppia si trasferisce nella casa dei loro sogni in una cittadina ma un’irruzione nella loro nuova casa rischia di compromettere la loro agognata felicità. L’intrusione infatti lascia la donna traumatizzata, facendola iniziare a sospettare di chiunque le sia vicino”.

Ecco il trailer di Intrusion:

Freida Pinto ha preso parte recentemente alla pellicola Elegia Americana, di Ron Howard, rilasciata su Netflix a novembre 2020.

Logan Marshall-Green invece ha avuto un ruolo minore nell’acclamata miniserie When They See Us di Ava DuVernay ed è stato il protagonista di Upgrade, il thriller fantascientifico di Leigh Whannell del 2018.