FRENÈSYA: l’intervista per “Rumore Bianco” – prima parte dell’EP in uscita prossimamente

Il 19 Maggio è uscito “Rumore Bianco“, prima parte dell’EP di debutto dei FRENÈSYA. Li abbiamo raggiunti per fare qualche domanda relativa a questo nuovo progetto e per conoscerli meglio.

Ciao! Come state? Raccontateci com’è nato il vostro progetto artistico: cosa è successo dopo il percorso come Fedrix & Flaw?

Ciao! Bene, emozionati soprattutto. È stato un periodo pieno di novità e ora siamo arrivati

finalmente al momento di uscita dell’Ep che attendevamo da un po’. A proposito di cambiamenti, ormai il nostro nome è FRENÈSYA, perchè dopo il periodo come Fedrix & Flaw sentivamo il bisogno di un nome che ci rispecchiasse di più e rappresentasse il nostro legame di sangue e di palco. Così abbiamo scelto questo nome che deriva da “frenesia”, una sensazione chiave per il nostro duo: il motore della nostra creatività, un fuoco che ci brucia dentro e ci accomuna. Ed è ormai un tratto riconoscibile anche stilisticamente nella nostra musica.

É appena uscita la prima parte del vostro EP di debutto “Rumore bianco”, 3 brani che introducono l’ascoltatore nel vostro mondo. Qual è il fil rouge che lega questi pezzi?

Sicuramente lo sperimentare con frenesia. Abbiamo spaziato molto tra gli stili musicali portando varie influenze all’interno dell’EP, ma mantenendo appunto un filo conduttore per

quando riguarda il sound che infatti rimane coerente in tutte le canzoni. Inoltre il fil rouge è

ovviamente il concept dell’EP, che sarà più chiaro a giugno con la pubblicazione della

seconda parte che chiuderà questo viaggio fatto di opposizioni, contrasti, luci ed ombre.

Nasce dalla nostra visione del mondo intorno a noi, delle sensazioni che ci fa provare e di

come le trasformiamo in musica.

“Rumore bianco”, come mai questo titolo?

Il rumore bianco è un suono che provoca un effetto calmante, ed è dato dall’unione di tutte

le frequenze dello spettro sonoro. Quindi era la metafora perfetta per spiegare quella vibe

di piacere e leggerezza che si prova quando ci si sente finalmente completati da un’altra

persona, e si vorrebbe rimanere così per tutta la vita, pronti ad affrontare ogni cosa.

Com’è nata questa prima parte del vostro progetto? Raccontateci un po’ il processo creativo alla base della vostra musica.

È nata in maniera molto naturale e graduale. In diversi momenti dell’estate abbiamo

iniziato a dar vita a queste canzoni, partendo da una melodia incisiva o da un giro di

accordi su cui poi abbiamo iniziato a lavorare insieme elaborando anche delle idee di

contenuti. Così a settembre siamo andati in studio e insieme al nostro produttore

Alessandro Donadei abbiamo trasformato quei lavori a quattro mani, in lavori a 6 mani. È

proprio grazie a questa sinergia che siamo riusciti a dargli questa forma, che amiamo.

Quali sono le vostre influenze artistiche?

Sono davvero tante, perchè abbiamo sempre ascoltato e amato molta musica toccando

vari generi. Sicuramente attingiamo molto dalla musica internazionale, soprattutto per

quanto riguarda il sound. Ora come ora ad esempio ascoltiamo tanto la scena urban ed

elettronica internazionale, dall’R&B all’ hyper pop, fino alla afro beat ecc. Nomi come Drake, Aminè, Sza, Disclosure, Kaytranada, PinkPantheress e tantissimi altri.

Cosa dobbiamo aspettarci da voi prossimamente?

Innanzitutto la pubblicazione della seconda parte dell’Ep che farà ballare tantissimo.

Dopodiché non vediamo l’ora di portare in giro l’ep con i nostri live durante l’estate.

Iniziamo già il 3 giugno a Marina di Camerota al Meeting del Mare, e continueremo con

tanti altri eventi fighissimi di cui vi aggiorneremo presto sui social. Non vediamo l’ora e

speriamo di vederci lì!

Ascolta qui “Rumore Bianco”