FRENÈSYA: “Luci Spente” feat. LOST KIDS è il nuovo singolo

Luci Spente è il nuovo brano dei fratelli Flavia e Federico Marra (FRENÈSYA), uscito il 5 luglio per Artist First, è il terzo singolo tratto dall’atteso EP che esplorerà i sei sensi attraverso altrettanti brani.

Ogni canzone del progetto sarà dedicata a un senso specifico, e questa volta ci addentriamo nell’universo della vista, colei che ci permette di percepire l’amore al primo sguardo: il cosiddetto colpo di fulmine. Ma cosa accade quando le luci si spengono e restiamo al buio?

“E non so

Cosa resta sotto queste luci spente

Frasi passate di mente e noi

Persi in un respiro

Dove non

Non ci mancherà niente”

Luci Spente è realizzata in collaborazione con i LOST KIDS, duo romano e invita l’ascoltatore a superare le apparenze e a guardare oltre le proprie paure, rivelando la vera essenza di una connessione visiva. È in questo momento di oscurità che si comincia a vedere veramente, e un turbine di emozioni si scatena.

La traccia ricrea l’atmosfera di una discoteca, dove ci si perde tra luci stroboscopiche e si balla al ritmo incessante di una cassa dritta. È il brano che puoi ascoltare da un mega impianto a un festival, ma anche in un momento di riflessione solitaria, grazie alla sua intensità emotiva e alla sua energia travolgente.

Luci Spente promette di essere la colonna sonora perfetta per chiunque desideri esplorare le profondità delle proprie emozioni attraverso il potere della musica. Fulcro del pezzo è il contrasto fra le tematiche emotive, introspettive e una strumentale Elettro Pop che enfatizza e incarna la voglia di chiudere gli occhi e lasciarsi andare.

Volti della copertina Anima R&B di Spotify con Anni Luce, la scorsa release incentrata sul senso del tatto scritta a sei mani con Cura – attualmente in tour come corista di Alex Britti – hanno conquistato anche le playlist New Music Friday Italia, Novità Pop e Caleido di Spotify.

BIOGRAFIA

FRENÈSYA è un duo di fratelli cantautori e polistrumentisti. Federico è laureato al conservatorio di Santa Cecilia in pianoforte jazz, suona anche chitarra e batteria. Flavia invece studia al DAMS (musica, teatro, danza) di Roma tre, e suona percussioni, drum pad, pianoforte. La frenesia è parte di loro e della loro musica: è il motore della sperimentazione, della crescita e della creatività. Nati e cresciuti nella periferia romana, circondati dalla natura, Federico e Flavia vivono nel silenzio, lontani dal caos, alla ricerca di nuovi suoni e stimoli per riempire proprio questo vuoto assordante. La musica sarà dunque il loro sfogo e la loro vita, che li porterà prima a suonare nelle piazze di Roma e poi alla vittoria di Area Sanremo 2018 fino a gareggiare nel dicembre 2018 a Sanremo Giovani su Rai 1 con il loro progetto passato “Fedrix & Flaw” ed il brano “L’impresa”: primo singolo pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Con il producer Alessandro Forte iniziano a sperimentare un sound urban-pop, r&b. Il 18 dicembre 2020 pubblicano un nuovo singolo: “Già Lunedì”, presente su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip. Il 9 aprile 2021 pubblicano “ARCHIMEDE”. L’11 settembre 2021 partecipano all”open mic contest di Spaghetti Unplugged a Santa Severa, uscendone vincitori; ed il 16 settembre 2021 esce “Postumi d”Estate”. A fine del 2021 iniziano una collaborazione con i producer Benjamin Ventura e Adriano Matcovich: “IKIGAI”, singolo uscito il 18 febbraio 2022 su tutte le piattaforme digitali. Il loro ultimo progetto è costituito da due mini-ep da tre tracce ciascuno, realizzato interamente in collaborazione con il producer Alessandro Donadei presso il JediSound Studio di Roma: qui hanno sperimentato nuovi sound tra cui drum and bass, dance, afrobeat, drill, r&b. L’uscita dell’ep è stata accompagnata da un release party organizzato a Largo Venue: un viaggio immersivo per introdurre il pubblico nel mondo raccontato in queste sei tracce. Il 2023 è stato un anno ricco di live che ha visto la partecipazione del duo a Festival nazionali come il Festival di Castrocaro, Rds Summer Festival, Meeting del Mare, Plug-mi, Spaghetti Unplugged.