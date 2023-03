Fresneda allontana le voci di mercato, ma la Juventus non demorde

Ivan Fresneda sarebbe intenzionato a rimanere, almeno per ora, al Real Valladolid. In estate potrebbe però arrivare qualche offerta per farlo traballare

“Big interessate a me? Sono orgoglioso, ma lo dico sempre: sono anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c’è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale”. Così Ivan Fresneda ha parlato di fronte ai media spagnoli, evidenziando quanto sia improbabile che lui si trasferisca altrove.

Il calciatore, però, potrebbe presto fare i bagagli e andare via dal Real Valladolid. Su di lui da tempo si muovono le big europee, tra cui anche la Juventus. Lo spagnolo è valutato circa 30 milioni e i bianconeri sarebbero intenzionati ad agire.

Voci contraddittorie?

Qualche mese fa il direttore sportivo della squadra spagnola ha detto: “Ivan ha suscitato l’interesse di molte squadre ma ancora non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale per lui, anche se è vero che molti club ci hanno contattato e che per lui c’è un interesse reale di numerose squadre. Non stiamo però cercando disperatamente di venderlo”. Le voci di calciomercato, dunque, potrebbero essere contraddittorie.

Anche se il suo allenatore era di tutta altra idea: “Credo di sì, Fresneda sarà venduto. Ma non ho informazioni in merito. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma ciò che potrebbe diventare tra 4 anni. Se avessi un club non avrei dubbi. Mi metto nei panni di un altro allenatore a cui serve un terzino destro, è ovvio che punto su Fresneda. Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. Inoltre oggi siamo inondati da statistiche di tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club”.