Fresneda, aumenta la concorrenza per la Roma

Su Ivan Fresneda ora ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, oltre alla Juventus e altre squadre provenienti da tutta Europa

Fabrizio Romano, esperto di trasferimenti, ha riferito che il Borussia Dortmund e la Juventus si sono uniti alla corsa per l’ingaggio del giovane Ivan Fresneda a gennaio. Sul giocatore ci sarebbe anche il Newcastle, che vorrebbe prenderlo al più presto.

Lo spagnolo ha una clausola di rilascio di 30 milioni di euro e sisarebbe detto ‘lusingato’ dell’interesse mostrato dalla squadra di Eddie Howe per il suo arrivo come riserva di Kieran Trippier.

La Roma si tira indietro?

Anche l’esperto spagnolo Fernando Kallas aveva affermato che il potenziale trasferimento del ragazzo prodigio del Real Valladolid al St. James’ Park è quasi un “affare fatto”. Resta da chiedersi se Ivan Fresenda possa prendere di nuovo in considerazione le sue opzioni, visto che il Newcastle ora deve affrontare la concorrenza di due giganti europei come Borussia Dortmund e Juventus a gennaio.

La Roma potrebbe farsi indietro, specialmente perché il giocatore sembra piacere sempre più a troppe squadre. Di conseguenza il prezzo potrebbe lievitare. Tuttojuve24 conferma, dicendo: “La concorrenza per arrivare ad Ivan Fresneda è tanta e la Juventus lo sa bene. Sul laterale basso classe 2004 infatti c’è l’interesse del Newcastle che non avrebbe problemi ad offrire i 15 milioni di euro, cifra con cui il Real Valladolid lascerebbe partire il proprio giocatore. Dalla Premier League ci sarebbe un’altra squadra fortemente interessata al giocatore, come riportato dal Telegraph, l’Arsenal che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il club spagnolo e sarebbe pronto ad affondare il colpo. Si fa sempre più complicata per la Juventus la trattativa per arrivare a Fresneda”.