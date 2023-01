Fresneda, l’allenatore conferma la partenza

Tanta rassegnazione per il tecnico del Real Valladolid, che sembra rassegnato a perdere Fresneda nelle prossime finestre di mercato

Ivan Fresneda è uno dei terzini più in bella vista in questo periodo. Il calciatore spagnolo è cercatissimo dalle big europee, con anche la Juventus in Italia ad averlo puntato. Il giocatore sembra volersi mettere ancor più in mostra, con i bianconeri pronti a pagarlo a peso d’oro se servisse.

C’è chi, intanto, sembra essersi rassegnato a perderlo. L’allenatore del Real Valladolid sembra ormai sapere cosa ne sarà del futuro del proprio giocatore. Che sia Italia, Inghilterra o Spagna non si sa ancora: il calciatore è destinato a partire.

Un futuro segnato

In un’intervista l’allenatore del Real Valladolid, Rojo ‘Pacheta’ Martin, ha confermato la possibilità di addio. Ecco cosa ha detto, infatti, il tecnico degli spagnoli:

“Credo di sì, Fresneda sarà venduto. Ma non ho informazioni in merito. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma ciò che potrebbe diventare tra 4 anni. Se avessi un club non avrei dubbi. Mi metto nei panni di un altro allenatore a cui serve un terzino destro, è ovvio che punto su Fresneda. Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. Inoltre oggi siamo inondati da statistiche di tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club”.