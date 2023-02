Fresneda, vicino al Manchester United

Ivan Fresneda sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United. Il calciatore è un obiettivo anche della Juventus

Ivan Fresneda, obiettivo della Juventus, potrebbe ritrovarsi a salutare la Spagna ma non per arrivare in Italia. Il giovane terzino del Real Valladolid di Ronaldo ‘il Fenomeno’ sembra fortemente interessato al progetto del Manchester United, pronto a tesserarlo in estate.

Il calciatore avrebbe offerte da tutta Europa, ma il suo obiettivo sarebbe l’approdo in Premier League. L’agente ha parlato di offerte provenienti dall’estero, con una piccola chicca: il rifiuto a qualcuno in Spagna. Luis Bardaji, rappresentante di Fresneda, ha infatti detto: Luis Bardajì: “Nel campionato spagnolo c’è stato un club interessato a Iván, ma la verità è che non ha suscitato alcun interesse nel calcio spagnolo, mentre in Germania, Francia e Inghilterra c’è stato interesse”.

Nessuna menzione per le italiane

Sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Roma oltre ai bianconeri, ma il destino del giovane spagnolo sarebbe quello di andare a Londra o a Manchester. Arsenal e United lo vorrebbero fortemente, con i Red Devils pronti a scucire 25 milioni di euro pur di averlo.

Lo United avrebbe un interesse molto attivo, per questo giocatore che ha già mostrato notevoli scorci di qualità nelle 12 partite ufficiali disputate finora con il Real Valladolid. Tanto talento che farebbe comodissimo ad una squadra come lo United che vuole tornare ai vertici del calcio inglese. Bisognerà capire come si evolverà la situazione, specialmente perché le squadre su di lui sono tante e il calciatore non vuole sprecare tempo.