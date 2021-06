Friends – The Reunion, “Gunther” assente a causa di un tumore allo stadio terminale

Lo scorso mese è andata in scena la tanto attesa reunion del cast di Friends. Un evento planetario che ha visto riunirsi dopo 30 anni tutti gli attori che hanno partecipato a questa straordinaria seria. O meglio, quasi tutti.

Purtroppo infatti all’appello mancava fisicamente James Michael Tyler, conosciuto a tutti come Gunther, il barista dello storico Central Perk. L’attore ha comunque preso parte alla serata in collegamento a distanza, ma la sua assenza dal vivo ha fatto interrogare i fans sul perché.

Interrogato sul motivo della sua assenza, James Micheal Tyler ha parlato così hai microfoni di NBC Today: “Nel 2018 mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in stadio avanzato ovvero quarto, la fase terminale. Ho convissuto con quella diagnosi per quasi tre anni: fase 4 ovvero cancro in fase avanzata, ripetendomi che alla fine, sai, probabilmente mi prenderà tutto”.

Poi Tyler ha così continuato con la triste notizia, spiegando anche come la pandemia da Coronavirus non abbia fatto altro che peggiorare le cose. La crisi sanitaria e mondiale ha purtroppo impedito all’attore di saltare un test importante per la cura della sua malattia.

“Non avevo particolari sintomi e credevo che la situazione fosse sotto controllo. Ho dovuto saltare un test per via della pandemia e non è una buona cosa. Il tumore è degenerato“.