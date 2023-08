Frosinone, viva l’idea Kaio Jorge

I ciociari continuano a monitorare la pista che porta all’attaccante brasiliano della Juventus, che da quando è arrivato in Italia ha cercato lo spazio necessario per crescere

Il giovane brasiliano continua a pensare al volersi mettere in mostra. Il classe 2002 vuole splendere anche in Italia dopo un periodo buio, tanto da aver aperto alla cessione in prestito. Su di lui continua ad esserci l’occhio vigile del Frosinone, che lo vuole nonostante l’arrivo di Cheddira.

Il giovane sa che spostarsi significherebbe trovare più spazio, specialmente perché nella Next Gen per lui il tempo sembra ormai finito. Dopo l’infortunio vuole alzare l’asticella e la Serie A con il Frosinone sarebbe il giusto spot per trovare quel che vuole: spazio e minutaggio per crescere

Kaio Jorge sul suo futuro

“È stato un periodo difficile della mia vita da professionista, sono molto felice di questa opportunità, pensavo di giocare venti-trenta minuti ma ho fatto bene e sono contento. Voglio ringraziare tutto lo staff della Juve, i fisioterapisti, anche il mio personale perché lui è stato insieme a me. Ringrazio tutta la Juve. È stato difficile, ho avuto una pazienza incredibile. Mi vedo felice, mi vedo qua. Aspetto che i dirigenti e il direttore lavorino ma sono pronto per aiutare i miei compagni di squadra. Vediamo cosa succede. Tutti sono stati bravissimi, mi hanno aiuto tanto. I brasiliani Alex Sandro e Danilo ma anche gli italiani. Mi sento bene, so che manca un po’ di ritmo e partite. Ma il mio ginocchio sta bene e sono contento”.