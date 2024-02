Fuga da Roma: il possibile addio e la richiesta di cessione

Sono ben due i calciatori che vorrebbero andar via da Roma, con il mercato che però è attualmente chiuso in molti dei paesi più importanti a livello calcistico

Il mercato è chiuso quasi ovunque, almeno dove questi due giocatori hanno mercato. I due in questione sarebbero Renato Sanches e Zeki Celik. Il primo, il portoghese, avrebbe chiesto la cessione ai giallorossi e vorrebbe andar via al prima possibile. Le voci dalla Turchia si sono ormai spente, il 9 febbraio si è chiuso il mercato lì, e ora solo una squadra proveniente da altri continenti potrebbe provare a prenderlo.

Parliamo di Emirati Arabi o Major League Soccer, unici due campionati dove il calciatore potrebbe andare senza doversi per forza dimezzare lo stipendio. Improbabile, però, che accada. Renato Sanches vuole continuare in Europa, magari in un campionato importante, con il medio oriente che però stuzzica e non poco. Discorso a parte da fare, invece, per Zeki Celik.

Vuole solo la Turchia

Il giocatore ex Lille, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare solo per la Turchia. I giallorossi non vorrebbero trattenerlo e, infatti, in estate sarebbe pronto l’addio. Per Mourinho era un esonero e lo è rimasto anche per Daniele De Rossi. Zeki Celik potrebbe salutare nella prossima sessione di calciomercato per vestire la maglia di una tra Galatasaray e Fenerbahce.

Entrambe le squadre si sono già mosse con la Roma per provarci e sarebbero intenzionate a regalarsi il colpo in caso di vittoria di campionato. Entrambe, infatti, sono vicinissime in vetta con il Galatasaray distaccato solo di due punti. Tutto può accadere ancora, ma il colpaccio potrebbero farlo i rossogialli di Istanbul.