Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: dodici bambini e quattro adulti soccorsi

Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono stati coinvolti in un episodio avvenuto in un asilo nido di Milano, in viale Certosa 34. L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, quando all’interno della struttura è stata segnalata una fuga di monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno preso in carico tutte le persone presenti nei locali della scuola. Bambini e adulti sono stati sottoposti a controlli medici a scopo precauzionale, dopo l’esposizione al gas.

Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione dell’intero palazzo che ospita l’asilo nido. L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche necessarie.

Sono ora in corso accertamenti per chiarire le cause della fuga di monossido di carbonio. Le autorità competenti stanno effettuando i controlli sull’impianto, mentre la situazione resta sotto monitoraggio.