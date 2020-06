FUME’: esce oggi “X AMORE”, il suo album d’esordio

“X AMORE” è l’album d’esordio di FUME’ disponibile da oggi, 19 giugno, distribuito da Artist First.

Quando finisce un amore o passi le tue giornate a piangere o ci scrivi un disco. La seconda opzione è il caso di FUME’ che, dopo una storia finita, raccoglie tutte le sue emozioni e le fa diventare 9 tracce intrise di significati. FUME’ scrive per le mancanze, per chi soffre dentro quelle stanze, per chi ci manca, a chi ci stanca, a noi che ci accorgiamo delle cose solo quando non ci sono più.

“Questo disco è per te, che alla fine ti ho perso. Una canzone non bastava. Spero lo ascolterai.”

L’album è stato anticipato da 4 singoli, i primi della tracklist “Cosa te ne vai a fare”, “Clown”, “Immenso” e “Smettere”. “Cosa te ne vai a fare”, uscito lo scorso 29 ottobre, segnava l’inizio di un progetto più grande. Un inizio che delinea la coerenza musicale del cantautore romano che fa da cornice all’album. Album in cui le sonorità urban- underground si fondono ad un cantautorato moderno.

Il concept

Un concept album che ha come filo conduttore un amore finito. Da una fuga solitaria al mare che parte con un interrogativo “Cosa te ne vai a fare”, alle litigate, alle persone che non tornano. Al “cosa ne sarà di noi […] e tutto quel tempo perso” fino al capire “se rischiare o aspettare che tocca a me”. Si passa poi dalla totale negazione “Nono” e alla realizzazione della fine della storia “questo va a me, se alla fine ti ho perso”. Verso la fine della tracklist, al settimo brano, conosciamo “Giulia. Ormai siamo una leggenda” e nonostante il sentimento arriviamo ancora una volta alla conclusione più ovvia: “mi sa che mi arrendo”. FUME’ chiude poi questo suo viaggio con una traccia che parla proprio di lui. “FUME’ è ciò che viene e ciò che va, ciò che non ci sta […] FUME’ vuole farcela. FUME’ è indecisione, FUME’ sono le paure” ma soprattutto “FUME’ sono le persone”.

E se alla fine del disco ti sentirai un po’ come FUME’, vorrà dire che non è stato “tempo perso” ma avrai capito che, in fondo, eravamo/siamo/saremo un po’ tutti come lui.

“X AMORE” è stato scritto da FUME’, prodotto da DOD e FUME’, mixato e masterizzato da Walter Babbini (Cosa te ne vai a fare, Clown, Immenso) e Gigi Barocco (Smettere, Nono, E questo va a te, Giulia, Molla, FUME’). Il progetto grafico è a cura di Valerio Bulla.

Tracklist:

1- Cosa te ne vai a fare

2 – Clown

3 – Immenso

4 – Smettere

5 – Nono

6 – E questo va a te

7 – Giulia

8 – Molla

9 – FUME’