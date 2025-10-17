venerdì, Ottobre 17, 2025
Torino-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a due/tre cambi dal primo minuto

Conte
Antonio Conte, Foto Wikimedia Commons

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta contro il Torino, in programma venerdì 18 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida che apre il weekend di Serie A e che rappresenta un test importante per gli uomini di Antonio Conte, chiamati a dare continuità ai risultati dopo un periodo altalenante.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, Conte starebbe pensando a una formazione leggermente rinnovata, con spazio dal primo minuto per Marianucci ed Elmas. Il giovane difensore italiano potrebbe essere confermato accanto a Juan Jesus, approfittando dell’assenza di Rrahmani e della condizione ancora non ottimale di Buongiorno.

A sorpresa, almeno per ora, David Neres dovrebbe partire dalla panchina nonostante il forfait di Politano comunque recuperato e pagato 30 milioni di euro un anno fa. Conte preferirebbe non stravolgere troppo l’assetto offensivo, affidandosi alla solidità tattica di Elmas e alla capacità di equilibrio tra le fasi di gioco.

TORINO-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: ANTONIO CONTE PRONTO A STUPIRE TUTTI CON L’INSERIMENTO DI DUE CALCIATORI POCO UTILIZZATI IN VISTA DELLA CHAMPIONS: MARIANUCCI ED ELMAS

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Ngonge, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Elmas, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

