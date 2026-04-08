Fuorigrotta (Napoli) diventa zona rossa

La svolta significativa si profila per Fuorigrotta, che sarà presto dichiarata “zona rossa” nell’ambito di un piano straordinario di sicurezza promosso dal Comune di Napoli. La decisione, maturata durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, segna l’avvio di una nuova fase per uno dei quartieri più popolosi della città, con interventi mirati a contrastare criticità diffuse e a ristabilire condizioni di maggiore vivibilità.

Al centro della strategia c’è un importante investimento sulla tecnologia. L’amministrazione comunale ha annunciato l’imminente installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, che verranno attivati in tempi rapidi per garantire un monitoraggio costante del territorio. Le telecamere rappresenteranno uno strumento fondamentale per supportare l’azione delle forze dell’ordine, consentendo interventi più tempestivi ed efficaci nelle aree considerate più sensibili.

Tuttavia, il rafforzamento dei controlli non sarà l’unico pilastro dell’intervento. Le istituzioni puntano infatti a un approccio più ampio, che vada oltre la semplice presenza sul territorio. Secondo quanto evidenziato dal prefetto, la sicurezza si costruisce anche attraverso politiche sociali e iniziative capaci di coinvolgere direttamente i cittadini, favorendo una maggiore consapevolezza e responsabilità condivisa.

In questo contesto, un ruolo chiave sarà affidato alle realtà locali: parrocchie, decanato e associazioni saranno chiamati a partecipare attivamente a progetti di inclusione e prevenzione. L’obiettivo è creare una rete solida tra istituzioni e comunità, trasformando la “zona rossa” non solo in un’area più controllata, ma anche in un laboratorio di coesione sociale e rinascita urbana.