Parigi, colpo al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice

Rapina in pieno giorno al museo del Louvre, a Parigi. Ad essere stati rubati sono stati nove dei preziosi e storici gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone e dell’Imperatrice.

COLPO AL LOUVRE – Stando a quanto rivelato ad alcune fonti locali, il furto sarebbe avvenuto nelle primissime ore dell’apertura del museo. I rapinatori sono entrati nell’edificio dal lato della Senna, approfittando di alcuni lavori in corso. Muniti di piccole motoseghe e incappucciati, i ladri hanno rotto le finestre con una smerigliatrice angolare.

Si ipotizza che siano quattro i ladri che hanno compiuto il colpo. Due di loro sono riusciti ad entrare nel museo spacciandosi da operai, mentre gli altri due attendevano fuori a bordo di uno scooter.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, due dei gioielli trafugati sono stati ritrovati, tra questi la corona dell’imperatrice Eugenia, che però risulterebbe danneggiata. Ad essere stati rubati sono stati anche un diadema, una broche e un collier appartenuti alla coppia imperiale.

La Ministra della Cultura, Rachida Dati, si è così espressa su X: “Si è verificato un furto all’apertura. Non si sono registrati feriti. Sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”. Il presidente Macron: “Il furto al Louvre è un attacco alla nostra Storia, ritroveremo i gioielli”.