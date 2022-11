Furto d’auto a Napoli, il padre di Kvara: “Ero molto preoccupato, è successo qualcosa di molto brutto”

Il padre dell’attaccante del Napoli Kvara, Badri Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni le quali sono state riportate dal giornalista Kakha Dgebuadze. Il padre del calciatore azzurro si è soffermato su quanto accaduto a suo figlio nei giorni scorsi, ovvero il furto dell’auto presso la sua abitazione.

“Quando l’ho saputo, ero molto preoccupato. Quando ho parlato con Khvicha, ero felice che parlasse con un sorriso. Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha avesse scoperto che i ladri erano lì“.

“Vive con suo cugino. È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza. Non posso dire in dettaglio cosa e come sia successo. Tutto viene registrato sulla videocamera. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato“.