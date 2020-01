Furto in automobile nel parcheggio dell’Auchan di Giugliano

Immaginate di voler fare shopping in un centro commerciale, parcheggiate la vostra automobile cercando di ricordarvi la posizione e passate dai vari negozi per sbrigare le vostre faccende. Però, all’uscita l’imprevisto: no, non vi siete dimenticati dove avete parcheggiato la macchina, bensì la ritrovate senza manubrio, senza radio, senza contachilometri e senza barra portatutto. È quanto successo a una giovane ragazza qualche giorno fa all’Auchan di Giugliano.

L’episodio è stato denunciato nella trasmissione odierna del programma “La Radiazza” condotto da Gianni Similioni su Radio Marte. La vicenda è di qualche giorno fa, ed è successa al Parco Commerciale Auchan sito in Via Santa Maria a Cubito a Giugliano. La giovane donna vi si era recata per fare delle compere, ma all’uscita dal centro, ha ritrovato la sua automobile sprovvista di volante, di radio, contachilometri e barra portapacchi.

Il tutto risulta ancora più paradossale perché la ragazza, secondo quanto da lei riportato, si è intrattenuta nel centro commerciale solamente per una ventina di minuti, obbligando la banda di ladri a effettuare il colpo in un tempo record. Ancora più paradossale l’orario della vicenda, visto che il furto è stato compiuto da ignoti malviventi intorno a mezzogiorno, alla piena luce del giorno, senza che nessuno, apparentemente, si fosse accorto di nulla.

La vittima ai microfoni di Gianni Simioli si è ovviamente detta indignata ma anche shockata per quanto successole: “Non mi è mai capitato di sentire che abbiano anche rubato il volante dalle automobili. È paradossale”.