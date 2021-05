Futuro Buffon, spunta la Roma ma occhio all’ipotesi MLS

Gigi Buffon in un’intervista rilasciata pochi giorni fa ai microfoni di BeIn Sport ha annunciato il suo addio alla Juventus, ma non è detto che lasci il calcio giocato, come si evince da quanto dichiarato:

“Il mio futuro è chiaro, già delineato. Quest’anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo”.

Il futuro del portiere è incerto ma le richieste di certo non mancano. Negli ultimi giorni si è parlato di Atalanta o Genoa, ma nelle ultime ore è spuntata anche la Roma di Mourinho.

I giallorossi cercano un numero uno per la prossima stagione in vista dell’addio di Mirante e della probabile cessione di Pau Lopez. L’avvento di Mourinho sotto questo punto di vista potrebbe rappresentare un fattore di attrazione per Buffon, che per continuare a giocare cerca un’esperienza stimolante.

Da non escludere anche l’ipotesi MLS, che permetterebbe al portiere di vivere un’esperienza coinvolgente e da assoluta star come avvenuto per alcuni suoi ex compagni.