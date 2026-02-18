Futuro del mercato del Napoli e panchina: arrivano indiscrezioni anche con nuovi nomi

Emergono nuove indiscrezioni sia sul mercato che sul futuro del Napoli della prossima stagione. A rivelarle è il noto giornalista Emanuele Cammaroto che sulle pagine di NapoliNetwork è intervenuto parlando a 360 gradi del futuro degli azzurri, concentrandosi non solo sul calciomercato ma anche sulla panchina.

Uno dei reparti che dovrebbe essere rinforzato è la difesa. Quest’anno le prestazioni di Buongiorno hanno ampiamente deluso e nemmeno quelle del nuovo arrivato Beukema hanno garantito sicurezza. “Per la difesa Conte vorrebbe Solet dell’Udinese, ma c’è anche un nome che tornerà d’attualità: lo slovacco Skriniar, pupillo che ha già sfiorato la maglia del Napoli. Sono due obiettivi raggiungibili, soprattutto se dovessero partire Beukema (che piace in Premier League) e Juan Jesus (in scadenza). Per l’esterno destro piace Dodò della Fiorentina, già sondato a gennaio”.

Non solo arrivi, ovviamente, visto che a giugno più di un calciatore potrebbe lasciare Castel Volturno e trasferirsi altrove: “Può partire Meret, che non accetterà un’altra stagione con il dualismo con Milinkovic-Savic, e potrebbe salutare anche De Bruyne per il quale torneranno a cantare le “sirene” di Arabia e MLS. Mi risulta per certo che David Beckham vorrebbe il belga ai Los Angeles Galaxy. Possibile offerta in arrivo dall’Arabia anche per Neres, che resta un calciatore importante ma sul quale si faranno valutazioni economiche e anche collegate agli infortuni. Lukaku in forse, potrebbe fare un’altra stagione con Conte a Napoli ma dovrà dare garanzie fisiche”.

Inoltre, proprio così come l’anno scorso, anche quest’anno hanno già iniziato a circolare diverse voci sul probabile addio di Antonio Conte a fine stagione. Il tecnico leccese ha come obiettivo prioritario quello di portare il Napoli in Champions League (visto che ormai la vetta della Serie A dista ben 11 punti e salvo clamorosi ribaltoni lo scudetto non è più alla portata): “Molti danno già per sicuro partente il tecnico. Non ci sono certezze in tal senso e Conte non ha preso nessuna decisione. Ad oggi la volontà rimane quella di rispettare il terzo anno di contratto ed anzi Aurelio De Laurentiis proverà a convincerlo a rinnovare. Il presidente è totalmente soddisfatto dei risultati ottenuti da Conte. Uno scudetto, una Supercoppa e una squadra che è terza a dispetto di un’ecatombe di infortuni: il bilancio è positivo”, ha concluso Cammaroto.

In ogni caso, proprio il piazzamento finale in Serie A sarà determinante per delineare il futuro del Napoli per la stagione 2026/2027. Indubbiamente la qualificazione o meno in Champions League stabilirà le possibilità sul mercato. Con Inter e Milan ormai proiettate verso il sicuro piazzamento, ci sarà da lottare per i due posti rimanenti (visto che ormai in virtù dei deludenti risultati delle italiane in Champions, il quinto posto andrà ad altre nazioni) in primis con Roma e Juventus con attenzione all’inserimento di Como e Atalanta.