Futuro digitale e pianeta influencer, tra social e web design. La ricetta di Alena Mayuk

Parlando di ‘professioni del futuro’ non si può fare a meno di pensare a quella dell’influencer, ormai vera e propria figura di riferimento nel veloce e iperconnesso mondo del digital marketing e del web in generale. Gli influencer, per capire, sono quelle persone ritenute determinanti nell’orientare le scelte dell’opinione pubblica principalmente attraverso il web: rappresentano il target ideale attraverso il quale veicolare messaggi pubblicitari. Il motivo è presto detto: l’influencer è in grado di velocizzare l’accettazione di una certa informazione presso un ampio bacino di utenti, poiché in pratica si pone di fronte alle masse come una sorta di ‘opinion leader’.

Il segreto per il successo online è essere multitasking

Abbiamo detto che quella di influencer è una delle cosiddette ‘professioni del futuro’. Un futuro che – però – è già ampiamente il nostro presente. Gli appassionati di web marketing, web design e comunicazione digitale sono sempre più spesso portati a compiere il grande passo e lanciarsi in Rete, intraprendendo la professione di influencer. Conoscono i meccanismi del web, sanno orientarsi in un orizzonte che per sua essenza è vasto e sconfinato. Un passo che la blogger Alena Mayuk ha scelto di compiere nel nome di un grande amore per tutto ciò che è ‘digital’. Alla professione di influencer ha scelto di affiancare tutte le altre sue passioni, dando vita a un mix di interessi che si sono trasformati ben presto in un lavoro a tempo pieno.

Alena Mayuk – modella, content creator e appunto influencer – è ormai sempre più lanciata nel panorama nazionale e internazionale, dal momento che da dieci anni lavora come indossatrice e ha posato per grandi brand del calibro di Ferragamo, Cavalli, Liu Jo e Twin Set (ma solo per citare i più famosi). Secondo Alena Mayuk, al giorno d’oggi per avere successo su internet bisogna saper essere multitasking, ecco perché – come lei stessa ama sottolineare – si occupa a 360 gradi della promozione e sponsorizzazione dei prodotti che le aziende le inviano. Organizza in autonomia gli shooting fotografici, sceglie la relativa location e inoltre mette a punto tutto ciò che riguarda la logistica.

Un blog per raccontare la moda e la strada del content creation

Oltre ad essere modella, principalmente freelance, e influencer Alena Mayuk – il cui nome rivela le origini bielorusse – è anche content creator. Gestisce il blog www.alenamayuk.it dove parla di moda, ma anche di temi legati al mondo di travel, lifestyle, e Social Media. Vive in Italia dal 2009, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere alla Statale di Milano e poi ha conseguito un master in Digital Communication all’Accademia Cappiello di Firenze. E’ proprio nel capoluogo toscano che – dal 2014 – vive e lavora, dopo aver trascorso cinque anni a Milano: qui ha iniziato a lavorare come indossatrice. Consapevole della relativa brevità della carriera da modella, si è interrogata sul suo futuro e ha compreso perfettamente le grandi potenzialità anche sul fronte professionale offerte dal web.

Le potenzialità di Instagram e l’evoluzione della fotografia

Alena Mayuk interpreta con il suo lavoro di modella, influencer e content creator anche un’altra tendenza moderna e iper tecnologica. Riguarda il mondo patinato delle fotografie, che anche nell’ambito di fashion e lifestyle si è evoluto parecchio (e in senso assolutamente digitale). Se prima del boom dei social network i servizi fotografici erano dei totem sacri che puntavano su lentezza e qualità (una giornata di scatti e solo una decina di pose ‘ok’) oggi è la velocità ad aver preso il sopravvento, grazie anche a vetrine online assolute come il canale Instagram.

Alena Mayuk spiega come questa popolare piattaforma, in pratica, rappresenti per le modelle e gli addetti ai lavori del web quello che un tempo (non troppo lontano) rappresentava il fatidico ‘book’. Con la differenza che mentre quest’ultimo veniva esaminato da poche e selezionate persone, oggi sono i follower – con il loro maggiore o minor numero – a decretare il successo di un progetto o di una personalità. I messaggi arrivano al pubblico in maniera più diretta, ecco perché questo canale è tanto apprezzato dalla categoria influencer: la parola chiave, pardon l’hashtag preferito, è in genere #nofilter. Un cambio di prospettiva davvero epocale e chissà che in futuro simili piattaforme non riescano a scalzare la leadership delle passerelle per la presentazione delle nuove collezioni d’alta moda.