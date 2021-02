Futuro Gattuso, SKY: “Non ci sarà nessun rinnovo col Napoli, dirà addio a giugno”

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha manifestato tutto il suo malumore dopo il Parma e, come annunciato da SKY, è molto probabile che al termine della stagione le strade si separeranno. Non ci sarà nessun rinnovo.

Dopo la delusione manifestata da parte del tecnico è difficile un riavvicinamento con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale avrebbe rotto i rapporti con Gattuso.

““Con il presidente De Laurentiis il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono rimasto deluso: la vicenda è stata gestita male. Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente. Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto, però certe cose non mi sono piaciute“.

Sono queste le parole di Gattuso che hanno definitivamente incrinato il rapporto tra i due, con ADL che ha iniziato a sondare nuovi allenatori.

Molti sono i nomi accostati al club azzurro, su tutti quello di Rafa Benitez. Proprio l’ex allenatore partenopeo sarebbe stato contattato da parte del presidente partenopeo per sostituire Rino Gattuso.