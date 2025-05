Futuro incerto per Alex Meret: il Napoli guarda altrove mentre il rinnovo si complica

Il futuro di Alex Meret al Napoli è sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le trattative per il rinnovo del contratto del portiere friulano si sono arenate a causa di un disaccordo su un bonus variabile da 900mila euro

Né il club né il giocatore sembrano intenzionati a cedere, creando una situazione di stallo che potrebbe portare a un addio durante la prossima finestra di mercato estiva. Il Napoli, nel frattempo, si sta muovendo sul mercato alla ricerca di alternative tra i pali. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24, il club partenopeo ha manifestato un forte interesse per un altro portiere, in attesa di definire la situazione contrattuale di Meret.

Meret in un vortice di mercato

La situazione di Meret si inserisce in un contesto più ampio di incertezza all’interno del club. Come evidenziato da Gigi Cagni, ex allenatore dell’Empoli, in un’intervista a 1 Football Club, il Napoli sta attraversando un periodo di confusione mentale, con episodi in campo che testimoniano una mancanza di leadership e coesione tra i giocatori.

La dirigenza del Napoli dovrà quindi prendere decisioni importanti nelle prossime settimane. Se da un lato c’è la necessità di risolvere la questione Meret, dall’altro c’è l’urgenza di garantire stabilità e chiarezza all’interno della squadra, soprattutto in vista della prossima stagione. La scelta del nuovo portiere sarà cruciale per il futuro del club e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era tra i pali del Napoli. Chi sarà il portiere titolare e numero uno del Napoli nella prossima stagione?