Futuro incerto per Alex Meret: il Napoli valuta nuove opzioni per la porta

Alex Meret potrebbe vedere un cambiamento radicale nel suo futuro. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta riconsiderando le proprie valutazioni sull’estremo difensore, dato che le negoziazioni per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2025, stanno incontrando difficoltà.

Si discute sulla permanenza di Meret al Napoli

L’errore commesso da Meret contro il Girona ha riacceso le discussioni sulla sua permanenza. Fino a qualche settimana fa, il Napoli sembrava vicino a raggiungere un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Sebbene inizialmente la distanza tra le parti non fosse grande e si intravedesse un’intesa di massima, recenti sviluppi hanno portato il club a rivalutare la situazione.

Nonostante al momento non ci siano offerte concrete che suggeriscano una cessione imminente, il Napoli ha iniziato a esplorare altre opzioni sul mercato dei portieri. Tra i nomi sondati figura anche quello del portiere juventino Wojciech Szczesny, secondo alcune voci di mercato.

Questa improvvisa incertezza potrebbe essere solo un temporale estivo, ma resta il fatto che il club partenopeo sta prendendo in considerazione tutte le possibilità per assicurarsi una solidità tra i pali per le prossime stagioni.