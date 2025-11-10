Futuro incerto per Antonio Conte: la società lo sostiene, ma il mister potrebbe optare per l’addio

Il futuro di Antonio Conte resta avvolto da un velo di incertezza. Dopo la sconfitta con il Bologna, il tecnico ha lasciato trasparire un certo malcontento, alimentando voci e dubbi sul suo prosieguo in panchina. Dalla società, tuttavia, filtra un messaggio chiaro: Conte non è in discussione. La dirigenza continua a riporre piena fiducia nel suo lavoro e nel progetto tecnico costruito attorno alla sua figura. Le difficoltà delle ultime settimane vengono lette come parte di un percorso di crescita, non come un fallimento.

Il malumore, però, sembra provenire dallo stesso allenatore. Conte, da sempre uomo esigente e passionale, non ha nascosto la propria delusione per il rendimento della squadra e per alcuni aspetti legati alla gestione interna. Parole che, pur non esplicite, hanno lasciato intendere che il tecnico stia valutando il proprio futuro.

In caso di un suo passo indietro, la società proverà a trattenerlo, chiedendogli di riconsiderare la decisione e di proseguire insieme il cammino. Ma, come noto, quando Conte prende una posizione netta, difficilmente torna sui propri passi, come già successo in Inghilterra nel 2023.

Per ora, non ci sono rotture ufficiali né segnali di un addio imminente. Ma il clima resta teso e l’evolversi delle prossime settimane potrebbe risultare decisivo. Tra sostegno societario e riflessioni personali, il futuro di Antonio Conte resta sospeso, in bilico tra continuità e un possibile, clamoroso colpo di scena.