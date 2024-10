Futuro incerto per Kvaratskhelia al Napoli: il rinnovo è in bilico, spunta l’ipotesi David Neres

Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, ha ancora un contratto di lunga durata con il club, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad altri giocatori della rosa. Nonostante ciò, il georgiano avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo avanzata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che gli avrebbe garantito circa sei milioni di euro a stagione.

Per ora, Kvaratskhelia continuerà a vestire la maglia azzurra almeno fino alla fine della stagione, ma il suo futuro potrebbe essere deciso il prossimo giugno, quando il club valuterà se confermarlo o cederlo al miglior offerente.

Interesse per David Neres

Kvaratskhelia è considerato uno dei migliori talenti tecnici del Napoli, ma trattenere un giocatore che manifestasse il desiderio di lasciare potrebbe rivelarsi controproducente per il club.

In tal caso, la società partenopea avrebbe già una possibile alternativa in casa: David Neres. Il brasiliano, ex Benfica, è un esterno offensivo che ha spesso giocato sulla fascia sinistra, proprio come Kvaratskhelia.

Il talento di Neres non è passato inosservato, nemmeno a figure di spicco del calcio come Antonio Conte, che lo ha definito “un giocatore fortissimo” durante conversazioni con i suoi collaboratori.