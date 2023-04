Futuro più tranquillo per la Juventus anche sul mercato

Quello che è successo giovedì potrebbe garantire un’estate ben più tranquilla alla Juventus, che potrebbe ritrovarsi a fare un mercato più sicuro

La Juventus ha ricevuto giovedì sera la notizia della revoca, almeno temporanea, dei quindici punti di penalizzazione in Serie A. E oltre a riconquistare il terzo posto in campionato, i bianconeri hanno raggiunto le semifinali di Europa League, superando a fatica lo Sporting Lisbona e incontrando il Siviglia.

Resta da vedere se riusciranno a rompere l’incantesimo degli andalusi, ma per ora l’umore della squadra di Massimiliano Allegri è diverso. È palpabile sui media che la pensano come Tuttosport, e c’è stata anche un’altra notizia entusiasmante: Zinedine Zidane potrebbe essere il prossimo allenatore di questa squadra nella prossima stagione. Decisamente qualcosa che potrebbe infiammare gli animi all’interno dei tifosi bianconeri.

Il mercato estivo

Tante novità intorno alla vecchia signora, che dovrà confermare tutte queste buone notizie nelle prossime settimane. Ma le voci di corridoio sono sempre in anticipo e si parla già di diverse mosse che possono attendere la squadra. Questa settimana è stato fissato un prezzo di 90 milioni di euro per l’attaccante Dusan Vlahovic.

Nel frattempo, sono stati presentati altri obiettivi come il portiere Édouard Mendy e l’attaccante Roberto Firmino. Il futuro di altri giocatori come Adrien Rabiot è ancora in bilico. Ma sembra che il vento abbia cambiato direzione in questo club dopo tre stagioni molto difficili. La Juventus potrebbe vivere settimane più tranquille, con quello che sarà un finale di campionato all’insegna del cercare di arrivare in Champions League.