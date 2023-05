Futuro Spalletti, il mister non vuole andare via: l’obiettivo è rendere il Napoli ancora più forte

Dopo la conquista dello Scudetto, negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Luciano Spalletti. Il mister azzurro, dopo il grande traguardo, è corteggiato da importanti club stranieri pronti ad offrire cifre superiori rispetto a quelle offerte da parte del club di Aurelio De Laurentiis.

Il mister azzurro, però, dopo la partita, ha subito stoppato possibili domande in merito al suo futuro. Spalletti, prima di qualsiasi decisione, vuole parlare in privato con ADL: “Devo incontrare il presidente e parlare con lui, sono parole che deve dire a me e non a voi“, ha detto il mister dopo la conquista dello Scudetto. L’obiettivo di Spalletti non è andare via da Napoli, ma restare a determinate condizioni che possano portare gli azzurri ancora più in alto.

Nei giorni scorsi, infatti, Aurelio De Laurentiis ha inviato una pec al mister azzurro comunicandogli di aver esercitato l’opzione anche per il prossimo anno.