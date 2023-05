Addio Spalletti, l’annuncio di Aurelio De Laurentiis: “Non bisogna tarpare le ali a nessuno, scurdammoce o’ passat”

Sono bastate poche parole per far capire che Luciano Spalletti avrebbe deciso di concludere la sua avventura con la SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato in merito all’allenatore partenopeo :Queste le dichiarazioni: “È un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio, da noi l’ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca a esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare. Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile“.

“Non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Bisogna restare legati. Io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. L’importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto avuto avuto, scurdammoce o’ passat simm e Napul paisà“.

Dalla cena per discutere del nuovo contratto, Spalletti non è mai apparso in compagnia di Aurelio De Laurentiis, né durante la conferenza per il ritiro a Dimaro né per la presentazione delle monete Scudetto. Al suo posto, Giovanni Di Lorenzo.

È evidente, quindi, che ci sarebbe stata qualche frizione che avrebbe portato alla decisione di Spalletti di lasciare Napoli da vincitore.