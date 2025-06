Futuro Victor Osimhen, la decisione dell’attaccante del Napoli

Il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico, con l’attaccante nigeriano che, nelle scorse settimane, ha detto no alla proposta proveniente dall’Arabia Saudita. Il suo desiderio è quello di continuare a confrontarsi in Europa con i più grandi campioni.

L’attaccante azzurro, nel frattempo, avrebbe già preso la decisione che, il prossimo anno, non giocherà con il club partenopeo. A prescindere dal contratto in scadenza il prossimo anno e l’ingaggio da 10 milioni di euro, il bomber vuole trovare una destinazione definitiva per il suo futuro.

FUTURO VICTOR OSIMHEN LONTANO DA NAPOLI: L’ATTACCANTE NIGERIANO SOGNA DI GIOCARE IN PREMIER LEAGUE O RITORNARE A CONFRONTARSI COL CAMPIONATO ITALIANO (ALLA JUVENTUS)

Il desiderio di Osimhen sarebbe quello di giocare in Premier League o di nuovo in Italia, alla Juventus. Solo nel caso in cui non ci sia tale possibilità, sarebbe pronto a ritornare al Galatasaray dove lo aspetterebbe un contratto da oltre 15 milioni di euro netti a stagione.

Con Antonio Conte un contatto sicuramente ci sarà stato, con Osimhen che dovrebbe prendere parte al ritiro a Dimaro se non troverà subito una destinazione. Difficilmente, però, l’attaccante nigeriano partirà con il resto della squadra per il ritiro precampionato.