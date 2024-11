G-Cans: il tunnel sotterraneo di Tokyo che protegge dalle inondazioni

Sotto Tokyo, una delle città più densamente popolate al mondo, si trova un’incredibile struttura sotterranea progettata per proteggere la metropoli dalle devastanti inondazioni causate dai tifoni e dalle piogge torrenziali. Questa opera colossale si chiama G-Cans, ed è la più grande installazione al mondo per il controllo delle inondazioni.

La nascita del gigante sotterraneo – Situato a Kasukabe, nella prefettura di Saitama, G-Cans è stato costruito tra il 1992 e il 2006, con un costo di circa 2,5 miliardi di euro. La struttura si estende per 6,4 chilometri sotto terra e include cinque enormi silos, alti 65 metri e con un diametro di 32 metri ciascuno, che possono contenere una quantità impressionante di acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere i 38 milioni di abitanti della Grande Area di Tokyo, una delle più grandi aree metropolitane del mondo.

Come funziona G-Cans? – Quando i fiumi e i canali di scolo si riempiono a causa delle forti piogge, l’acqua viene convogliata nei silos, che fungono da riserve temporanee. L’acqua viene poi spinta in un gigantesco serbatoio sotterraneo, soprannominato “Il Tempio”, che è lungo 177 metri, largo 78 metri e alto 25 metri. Questo enorme spazio è sostenuto da 59 pilastri massicci e viene collegato a potenti pompe in grado di scaricare 200 tonnellate di acqua al secondo, equivalenti a svuotare una piscina olimpionica in soli 12 secondi. L’acqua viene poi pompata nel fiume Edo e, da lì, trasportata verso l’oceano Pacifico.

Una protezione per milioni di persone – G-Cans ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza della capitale giapponese. Si stima che abbia ridotto dell’80% i danni causati dalle inondazioni, proteggendo circa 13 milioni di persone. Il sistema è progettato per affrontare scenari estremi, come l’esondazione del fiume Arakawa in caso di piogge eccezionali, che potrebbero allagare decine di stazioni della metropolitana. Anche se eventi simili si verificano statisticamente una volta ogni 200 anni, G-Cans fornisce una protezione fondamentale.

Un’attrazione unica al mondo – Quando non è in funzione, G-Cans è anche un’attrazione turistica. I visitatori possono esplorare la sala del “Tempio” e gli altri spazi sotterranei, sebbene le visite siano disponibili solo in giapponese. Con la sua atmosfera mistica e la grandiosità delle sue dimensioni, il tunnel sotterraneo rappresenta non solo una meraviglia dell’ingegneria, ma anche un’icona della protezione contro i disastri naturali.