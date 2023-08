Gabri Veiga, avanti tutta: oggi saluta i tifosi, settimana prossima sarà un calciatore della SSC Napoli

Gabri Veiga sarà un nuovo calciatore della SSC Napoli settimana prossima. Il centrocampista è stato convocato dall’allenatore Rafa Benitez per la partita del Celta Vigo per una questione di rispetto, ovvero per salutare i suoi, ormai, ex tifosi. Veiga, infatti, ha fatto tutte le trafila delle giovanili e rappresenta, nonostante la giovane età, un pezzo di storia della squadra spagnola.

Settimana prossima arriverà l’annuncio del suo acquisto da parte della SSC Napoli per una cifra leggermente superiore ai 35 milioni di euro e quindi inferiore alla clausola rescissoria prevista nel suo contratto. Anche dalla Spagna, il portale Relevo, rivela come tra Gabri Veiga e la SSC Napoli sia stato raggiunto un accordo totale con l’annuncio che ormai è questione di ore. L’annuncio del suo approdo al Napoli potrebbe arrivare tra lunedì sera e mercoledì mattina.

Come scrive l’edizione de La Gazzetta dello Sport, lo stesso Veiga è impaziente di vestire la maglia partenopeo. Il suo scopo è infatti quello di esordire già settimana prossima contro il Frosinone e far vedere le sue qualità ai suoi nuovi tifosi.

Nella conferenza stampa prepartita, l’allenatore Rafa Benitez ha praticamente salutato il suo centrocampsita: “È in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc… Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo“.

“Gabri è arrivato un po’ più tardi, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo. Non sappiamo se andrà via prima o poi, all’improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un’offerta vicina“.