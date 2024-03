Gabri Veiga, le motivazioni del mancato approdo al Napoli. In Arabia stagione non esaltante

L’ex centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga è stato uno dei protagonisti dell’estate dopo aver rifiutato l’interesse del Napoli e del Manchester City per trasferirsi in Arabia Saudita. Le cose non sono iniziate bene all’Al Ahli. La sua squadra si trova al di sotto delle aspettative, al 5° posto, e anche Veiga. La scorsa stagione è esploso con il Celta Vigo, con 11 gol e 4 assist, mantenendo sostanzialmente i galiziani nella Liga.

Da quando si è trasferito in medio oriente per 40 milioni di euro, le cose sono andate meno bene, con quattro gol in diciannove partite. Veiga continua a essere convocato da Santi Denia nella Spagna Under 21 e il suo ex manager Carlos Carvalhal ha recentemente affermato che era la cosa più simile a Jude Bellingham in Spagna, ma avrà una lunga strada da percorrere prima di essere all’altezza di questo paragone. Il giocatore potrebbe finire al Newcastle a gennaio, con il Napoli che sta fiutando il possibile affare.

MANCATO APPRODO DI VEIGA AL NAPOLI, LE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE

“Napoli non era il posto giusto per sentirmi importante. Come sempre nel calciomercato, le squadre hanno liste di preferenze in diverse posizioni, le più importanti e quelle necessarie da rinforzare.”

“Ovviamente abbiamo ricevuto l’interesse del Napoli, che è una grande squadra. Nessuno ne dubita e lo dirò sempre. E il progetto mi è piaciuto, come potrebbe essere importante all’interno di un grande club che giocherà la Champions League”.