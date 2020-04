Gabriel Garko incendia il web, foto di lui a 14 anni: “Stando a casa trovi di tutto”

La quarantena costringe tutti a vivere momenti sempre più lunghi in famiglia, tra le quattro mura domestiche. Non fanno eccezione a questa regola neppure i protagonisti del jet set italiano che rinchiusi in casa riscoprono, riproponendolo poi al proprio pubblico, scampoli di vita vissuta lontana nel tempo ma sempre molto affascinanti.

E’ il caso del sex symbol e attore Gabriel Garko che, dal suo “buen retiro” torinese, continua a pubblicare sui propri social immagini della sua quarantena tenendo incollati agli schermi di pc e smartphone i quasi 450 mila follower del suo profilo ufficiale Instagram. Dal cassetto dei ricordi ecco riaffiorare una foto di 33 anni fa, un reperto dell’adolescenza della star de “L’onore e il rispetto” e “Le fate ignoranti”.

Lo scatto dell’attore ad appena 14 anni in pochi minuti fa il boom di like e i commenti a rimorchio sono tutti fra il sognante e il lusinghiero, come sempre quando il bel Gabriel fa bella mostra di sè live e su uno schermo. L’immagine è accompagnata da un messaggio che recita: “Stando a casa… trovi di tutto. Foto di quando avevo 14 anni”.

Entusiasmo alle stelle dunque, con un coro unanime di fan che si complimentano con lui non lesinando commenti anche piuttosto espliciti. “Promettevi già bene” e “Eri già un bonazzo assurdo” fino alla resa totale con un laconico “Vabbè ciaoneeee”.