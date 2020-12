Gabriel Garko, l’attore ha svelato: “Ho avuto il Covid”

Gabriel Garko è tornato al centro del gossip dopo la rivelazione del suo “segreto di Pulcinella” al Grande Fratello Vip. L’attore, infatti, in quell’occasione ha svelato in modo molto criptico ma evidente di essere omosessuale e di essere dalla parte della collega Adua del Vesco, dopo lo scandalo avvenuto con la Ares Film.

GABRIEL GARKO RIVELA DI AVER AVUTO IL COVID – L’attore è intervenuto nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso trasmessa il 6 dicembre, e ha svelato di aver avuto il Coronavirus. Garko ha inoltre spiegato di non aver detto nulla a riguardo per rispetto di tutti coloro che hanno sofferto per questa malattia.

“Sì, l’ho avuto. Me lo sono beccato. Ho passato dieci giorni in quarantena. Non sono stato malissimo. L’ho curato. Sinceramente in quel momento non l’ho detto perché c’è gente che ha sofferto veramente per questo motivo. Prenderla come una cosa così alla leggera e dire in televisione: ‘Anch’io ho il Covid, anch’io ho il Covid’. Non lo so, in quel momento non mi andava di dirlo. Ora lo hai detto tu e lo confermo. So che ora sono immune, così mi hanno detto. Non so per quanto. Anche se sono tranquillo, metto sempre la mascherina. Non vedo l’ora di fare un falò di mascherine quando sarà tutto passato” ha dichiarato l’attore a Barbara D’Urso.

LA STORIA CON MANUELA ARCURI – Gabriel Garko ha risposto anche ad alcune domande sulla sua ex Manuela Arcuri. In passato, l’attore rivelò che molte delle sue compagne in realtà facevano tutte parte di un processo per nascondere il suo orientamento sessuale; in parole povere, erano storie finte.

Garko ha avuto un confronto con Manuela Arcuri e ha confermato la versione della sua ex fidanzata: la loro relazione è stata vera e ricca di passione. Inoltre, quando era fidanzato con lei non l’ha mai tradita con il suo ex compagno. La loro era una relazione reale ed esclusiva: “Siamo stati insieme realmente. Era una storia vera. Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa. Ci siamo piaciuti e abbiamo avuto una storia, poi mi sono detto: ‘Dove vado?’, era una mia lotta interiore. Quando stavo con Manuela ho avuto una storia con lei e fine, con il mio compagno è nata dopo”.