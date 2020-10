Gabriel Garko, nuovo fidanzato: svelata la sua identità

Recentemente hanno fatto il giro del web alcuni scatti che ritraggono Gabriel Garko in compagnia di un giovane, portando in molti a chiedersi chi fosse il bel ragazzo. Pare che si tratti del nuovo compagno dell’attore, quell’amore di cui Garko stesso ne aveva parlato durante un’intervista. È stata finalmente svelata l’identità del ragazzo sconosciuto.

DI CHI SI TRATTA? – In questi giorni il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che vedevano Gabriel in compagnia di un ragazzo. I due non erano soli, ma insieme alle care amiche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. Ad accompagnare le varie immagini, la frase: “Libero di mostrare i suoi sentimenti”.

Chi ha quindi presentato in esclusiva il nuovo compagno di Garko, Gaetano Salvi. Sulla biografia di Instagram, il 23enne afferma di essere originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Non si tratta di un volto noto dello spettacolo. Infatti,ragazzo lavora presso l’aeroporto di Malpensa e vive a Somma Lombardo.

LA RIVELAZIONE A VERISSIMO – Dopo l’inaspettato coming-out avvenuto all’interno del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha deciso di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, l’attore si è lasciato andare ad una toccante intervista, ammettendo di essere innamorato.

“Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”, ha così rivelato alla conduttrice. Con l’uscita delle foto, in molti hanno compreso che l’uomo stesse proprio parlando di Gaetano. Il 23enne è quindi il primo fidanzato ufficiale dell’attore, arrivato in un momento di massima felicità per quest’ultimo.