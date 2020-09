Gabriel Garko: spuntano le foto da giovane, l’attore del ’91 più bello d’Italia

Gabriel Garko è del 1974 ed è considerato uno degli attori più belli e più bravi d’Italia. Grazie al suo aspetto fisico e alla sua bravura è riuscito ad andare molto in alto dal punto di vista professionale. Il suo esordio, specie in tv, avviene quando aveva soli 16 anni e vine il titolo di Mr. Settimo Torinese. Solo successivamente riuscirà a vincere il titolo de ”Il più bello d’Italia”.

Da questo momento in poi ha iniziato la carriera come attore, arrivando a recitare in una fiction particolarmente famosa, ‘L’Onore e Il Rispetto’, nel ruolo di un boss mafioso, Tonio Fortebracci. I gossip sulla sua vita privata sono sempre stati accesi, specie per la storia d’amore con Eva Grimaldi e poi con Manuela Arcuri.

Nel 2004 spuntano alcune voci sul suo orientamento sessuale, anche se sono sempre state smentite dall’uomo. Ha iniziato dunque a frequentare Adua Del Vesco, con la quale è finita nel 2019. Il celebre attore vive a Zaragolo e ha una villa con molti animali, essendone un amante.

A livello professionale si può citare, oltre ad altre fiction in tv, la sua partecipazione alla conduzione del Festival di Sanremo 2016. Sempre nello stesso anno compare nel cinepanettone ”Poveri ma ricchi”, interpretando se stesso.

Uno degli ultimi impegni in tv è stata la partecipazione alla fiction ”Il Bello Delle Donne”. Siete curiosi di vedere com’era il più bello d’Italia da giovane? Ecco un video del 1991, durante la sua vittoria al titolo ”Il più bello d’Italia”. Per vedere il video clicca qui.