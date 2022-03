Gabriel Jesus, Juventus pronta a riprovarci

Gabriel Jesus potrebbe non trovare spazio al City e la Juventus cerca un attaccante. Pronto un nuovo assalto

Potrebbe non esserci spazio per il brasiliano al Manchester City, il prossimo anno. La squadra di Pep Guardiola sembra intenzionata ad acquistare qualcuno in attacco, tanto da poter chiudere eventualmente spazi. Si parla di Kane o Haaland, di certo non due primi arrivati.

Entrambi sono talenti indiscutibili e che potrebbero solo far bene ad una squadra già rodata come il Manchester City. A rimetterci però sarebbe Gabriel Jesus. Il calciatore brasiliano troverebbe sempre meno spazio e a 24 anni – nel pieno della sua crescita – non vorrebbe. La Juventus sembra interessata, ancora, a lui e complice il dover trovare un attaccante potrebbe provarci.

L’addio di Dybala e la voglia di vincere

Il brasiliano è ancora giovanissimo ma ha già vinto tanto. La sua fame di vittorie non sembra placarsi, così come quella di un posto da titolare. Paulo Dybala è in uscita da Torino e il brasiliano potrebbe essere il perfetto sostituto.

Dybala potrebbe finire proprio al Manchester City, che è una delle squadre interessate al giocatore. Dunque Gabriel Jesus potrebbe fare il percorso inverso, complice anche un contratto in scadenza nel 2023 che costringerebbe i citizens a vendere subito.

Per un 4-3-3 il brasiliano sarebbe oro colato e non ha neppure uno stipendio troppo elevato. A Manchester percepisce circa 5 milioni di euro, cifre non normali vista la realtà in cui si ritrova. La Juventus potrebbe beneficiarne sotto ogni punto di vista, prendendo un giocatore con voglia e fame. Un calciatore che ha già dimostrato e che vuole dimostrare ancora.