Gabriel, la Juventus tenta lo scambio

Per il difensore dell’Arsenal i bianconeri starebbero tentando il tutto per tutto. Si studia lo scambio con alcuni giocatori per Gabriel

Si prospetta un finale di stagione amaro per l’Arsenal. Il passo falso contro il Newcastle è costato il quarto posto, con il Tottenham che ora potrebbe qualificarsi per la Champions League. Ai Gunners servirà un finale fortunato, ma ormai hanno perso momentum.

I Gunners sono dunque a rischio esclusione dalla massima competizione europea, dopo una stagione tanto travagliata. Se con la Champions il trasferimento di alcuni pezzi pregiati dei londinesi sembra difficile, senza potrebbe invece essere realtà.

La Juventus sfrutta il momento di debolezza

Tra i giocatori valutati dai bianconeri c’è anche Gabriel, difensore brasiliano che i Gunners valutano circa 55-60 milioni. Cifre elevate ma che potrebbero essere riviste nel caso di mancata qualificazione alla Champions League.

La Juventus non vorrebbe spendere così tanto per acquistare un difensore ed ecco dunque che si profila la possibilità di uno scambio. Nonostante Arthur in questi giorni sembra raffreddarsi, la Juventus potrebbe comunque provare ad inserirlo nella trattativa. Nel caso in cui il brasiliano non intrighi, sono pronti già i profili di Weston McKennie e Moise Kean.

Lo statunitense sembra essere tra i sacrificabili bianconeri e potrebbe finire utilizzato per qualche scambio – Milinkovic-Savic o Zaniolo in primis – mentre per l’italiano il discorso è differente. Pende ancora il riscatto con l’Everton, che andrà valutato attentamente. Nel caso in cui venga riscattato potrebbe finire via da Torino, sopratutto perché ci sarebbe il Paris Saint Germain a volerlo.