Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island al centro delle critiche: arriva la replica

Negli ultimi tempi a finire nel mirino delle critiche sui social è stata Gabriela Chieffo. Davanti all’ennesimo commento negativo sul suo cambiamento fisico, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di replicare.

LA RISPOSTA ALLE CRITICHE – Recentemente ospite a Verissimo dopo il ritorno di fiamma con Giuseppe Ferrara, la ragazza è nuovamente finita nel mirino dei social. Proprio ai microfoni di Silvia Toffanin la Chieffo ha parlato della perdita di peso dovuto ad alcuni problemi con il fidanzato. Inoltre, nel corso del tempo Gabriela si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Questo suo cambiamento è stato aspramente criticato dal popolo del web. Diversi utenti, infatti, non hanno perso occasione di commentare negativamente il nuovo aspetto della ragazza: Ma cosa ti sei fatta?? Stavi molto meglio prima! Ti sei, a mio parere, rovinata!!“, “Ma che ha combinato questa? Irriconoscibile!”.

Stanca di questi continui attacchi, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di replicare sui social. Attraverso alcune IG Stories, la ragazza ha ripreso un commento lasciato da un utente: “Io penso una cosa e la penso seriamente. Tanti commenti negativi vuol dire che molti la pensano allo stesso modo…C’è anche chi lo dice in maniera sbagliata e c’è chi se lo tiene per sé. Se lei si è omologata agli standard richiesti di chi lavora nei social comunque è una sua scelta. A me fa più specie che Giuseppe le dica che è bona e non si accorga che invece sta dimagrendo troppo. Questo non va bene. Poi labbra, seno etc sono fatti suoi”.

La ragazza ha quindi deciso di replicare così: “Ci tengo a spendere solo due parole. Che voi la pensiate tutti uguale, che sia brutta ecc ecc, a me interessa ben poco. Per fortuna ho imparato a farmi scivolare queste cattiverie gratuite. Non sono una finta. Vi ho mostrato tutto quello che ho fatto senza veli e delle offese poco mi importa. E questo ve lo fa capire il fatto che continuo a fare ciò che voglio. Mi rabbrividisco solo leggendo tutti questi commenti pieni di astio e frustrazione da queste donne, quando dovremmo solo darci forza l’una con l’altra. Ma mi rendo conto che più andiamo avanti più questo mondo fa schifo. Per quanto riguarda questo commento che aggiunge (Giuseppe le dice che è bona, non si accorge che sta dimagrendo troppo) con la signora in questione non ho nulla da dirle perché non è stata offensiva. Ma mi preme chiarire questa frase. Io e Giuseppe e ovviamente anche la mia famiglia facciamo guerra tutti i giorni proprio perché mi vedono dimagrire e Giuseppe mi sprona sempre. E’ vero, Giuseppe nei miei confronti ha sbagliato, non mi ha rispettato e tutto ciò che vi ho raccontato, d’altronde io non ne ho mai fatto un mistero. Però non si merita assolutamente che adesso gli venga detto questo. Continuate a commentare nella vostra testa pensando di essere ironici dicendo “Adesso il pane lo puoi comprare?“. Dovreste solo apprezzare che adesso una ragazza di 20 anni non si fa comandare più, si apprezza di più, e fa ciò che vuole. D’altronde io nel programma ho raccontato tutti i nostri problemi proprio perché erano PROBLEMI e dovevamo risolverli. Questo per me è segno di maturità e consapevolezza, accettare il problema e non ripeterlo. QUESTO è stato il vero cambiamento. Quel programma ci ha aiutati proprio stando lontani a capire tutte queste cose e farne tesoro. Nella nostra relazione io e neanche Giuseppe permetteremo più stupide scenate gelosia, comandamenti, mancanze di rispetto ecc ecc. Il passato deve rimanere nel passato. Non avevamo bisogno di lasciarci nel programma e fare un po’ di show. Abbiamo preferito tornare assieme nonostante tutto e rimetterci alla prova. Credo che dopo 8 anni forse era anche giusto darci un’ultima possibilità dopo aver capito tutti i nostri errori”.