Gabriele Parpiglia, la rivelazione bomba: Luca Onestini e Raffaele Tonon potrebbero tornare al GF Vip

A sganciare l’ultima notizia bomba riguardo il Grande Fratello Vip è Gabriele Parpiglia, nota penna del settimanale Chi. Protagonisti della rivelazione sono due amati ex concorrenti del reality show: Luca Onestini e Raffaele Tonon.

POSSIBILI RITORNO AL GF VIP – Nell’ultima puntata di Casa Chi, trasmessa il giovedì 17 settembre, tra gli ospiti c’era anche Luca Onestini. Ed è proprio a lui che Parpiglia è riuscito a far scappare la rivelazione riguardo un suo possibile ritorno al reality show, questa volta insieme a Tonon.

Nonostante un primo imbarazzo, l’ex tronista ha voluto chiarire meglio la questione. Stando a quanto rivelato a Casa Chi, lui sarebbe stato in trattative con gli autori del programma, ma non sarebbe l’unico. Infatti. anche Raffaello sarebbe in trattative per un possibile ritorno nella casa più spiata d’Italia.

Sfortunatamente, Onestini non ha potuto fare ulteriori spoiler. Ha solo aggiunto che la quinta edizione è ancora agli inizi, quindi potrebbe capitare di tutto. Sono in molti che sperano in un ritorno di una delle coppie più amate del GF Vip, da cui è nata un’amicizia solida e vera.

IL PERCORSO DI LUCA – Nonostante la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, il successo Luca Onestini l’ha ottenuto dopo il Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza del reality, l’ex tronista, insieme all’amico Raffaele Tonon, ha condotto un programma radiofonico su RTL 102.5. L’ultima sua avventura riguarda il piccolo schermo, precisamente la Rai. Luca, infatti, fino al 25 settembre sarà l’inviato a C’è tempo per…, programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi