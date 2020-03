Gabriele Parpiglia: la rivelazione in diretta su Giulia De Lellis

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato le voci che da tempo girano su una delle ex coppie più seguite del gossip. In una diretta Instagram, in compagnia del duo radiofonico di Andrea e Michele, di alcune celebri coppie del gossip attuale, tra cui, i Damellis.

RITORNO DI FIAMMA? – Da tempo ormai si vociferava un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A far pensare ciò è stata la fine della storia tra l’influencer e il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Inoltre, a molti non è sfuggita la scomparsa dal profilo Instagram di Giulia, delle foto inerenti al suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, in cui ha parlato dei presunti tradimenti di Damante.

LA RIVELAZIONE DI PARPIGLIA – Il giornalista di Chi, con la sua rivelazione, non ha fatto altro che confermare i tanti rumors che giravano sulla coppia. A quanto detto da Parpiglia, Giulia e Andrea starebbero trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia, nella casa che l’ex corteggiatrice ha da poco preso in affitto.

IL SILENZIO DEI DUE PROTAGONISTI – E se in giro nel web sono tante le ipotesi e le insinuazioni riguardo l’ex coppia, i due diretti interessati hanno deciso di chiudersi nel loro silenzio. Infatti, è stata la stessa influencer ad annunciare la rottura/crisi con Andrea Iannone, chiedendo massimo rispetto dai follower e senza dire i motivi che hanno portato alla fine della coppia. Inoltre, sono tante le dirette Instagram che sta facendo l’influencer romana, ma anche in questo contesto, da parte sua c’è massima riservatezza riguardo la situazione sentimentale.

LE SPERANZE DEI FAN – Sembra proprio che le parole di Grabriele Parpiglia non abbiano fatto altro che riaccendere la speranza dei fan della coppia. Infatti, molti di loro non hanno mai smesso di sperare, di credere che un giorno i due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero tornati insieme. Come replicherà Giulia alla dichiarazione del giornalista? Per vedere il video della diretta, clicca qui.