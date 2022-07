Gadget promozionali ideali per la cucina

Gli apribottiglie, i coltelli personalizzati e i set da vino, ma anche i cavatappi e i portaghiaccio: sono solo alcuni dei tanti gadget per la cucina che si possono usare a scopi promozionali. La lista sarebbe davvero lunga, e comprende fra l’altro le bottiglie, i thermos, i bicchieri e le tazzine da caffè. Una fantastica idea regalo potrebbe essere quella di un contenitore per alimenti, utile per tutti coloro che devono portare il pranzo a lavoro: sono le cosiddette lunch box, che per le loro caratteristiche si prestano a essere personalizzate con facilità. Queste vaschette per alimenti possono essere anche messe nel forno a microonde, visto che sono adatte sia ai cibi freddi che a quelli caldi; inoltre sono dotate di chiusura ermetica, così da agevolare il trasporto del cibo in condizioni ottimali di sicurezza.

Non solo vaschette

E se le lunch box personalizzate sono perfette per far atterrare un logo aziendale sulla tavola di un gran numero di persone, lo stesso si può dire per i taglieri e per molti altri accessori che rientrano nella categoria del merchandising culinario. Ma quali sono le caratteristiche da ricercare in un gadget promozionale di successo? Gli oggetti devono essere pratici, in modo da poter essere usati nella vita di tutti i giorni. Più sono utili e più gli oggetti garantiscono risultati apprezzabili dal punto di vista promozionale e sotto il profilo della visibilità. Gli utensili che vengono impiegati in cucina possono essere brandizzati non solo con i colori, ma anche con il logo e il payoff aziendale. Qualunque strategia di marketing si deve basare sul merchandising personalizzato, e non c’è idea migliore di quella che prevede di regalare un accessorio che possa essere adoperato in cucina.

A chi sono destinati i gadget promozionali

Personalizzati con cura e attenzione attraverso l’apposizione del marchio aziendale, i gadget promozionali possono essere regalati non solo ai clienti ma anche ai dipendenti, affinché possa essere incrementata la visibilità del marchio. Un oggetto da usare in cucina favorisce la visibilità del marchio in un contesto quotidiano e informale; al tempo stesso permette di allargare la presenza del brand oltre i contesti tradizionali.

Le soluzioni di Gadget365

Gadget365 è l’azienda a cui ci si può rivolgere per ordinare e acquistare gadget di questo tipo: a disposizione dei clienti, infatti, c’è un catalogo decisamente ricco ed eterogeneo, con proposte per tutte le esigenze che hanno come denominatore comune la convenienza dei prezzi. Gadget365 è una realtà italiana, con uffici e reparto di logistica ubicati a Gorla Minore, nel Varesotto; tutti i suoi prodotti sono sottoposti a controlli meticolosi finalizzati a verificare la loro conformità alle norme in vigore in Italia e nel resto d’Europa.

Le proposte migliori