Gaetano alla Cremonese a Gennaio?

Il Napoli continua a incantare mezza Europa con le sue grandi prestazioni. La società partenopea ha costruito quest’anno una rosa molto competitiva e davvero completa in ogni reparto. Ci sono però giocatori che non sono molto contenti del minutaggio concesso, stiamo parlando di Diego Demme e Gianluca Gaetano. Per questi due calciatori potrebbero aprirsi delle trattative nel calciomercato di Gennaio.

Gianluca Gaetano è un giovane calciatore napoletano che ha giocando un’ottima stagione lo scorso anno con la maglia della Cremonese. Il centrocampista azzurro è stato uno dei protagonisti della scalata dei grigiorossi in Serie A. La società di Cremona ha provato in tutti i modi a trattenerlo per un altro anno ma Luciano Spalletti ha voluto il giovane calciatore con se.

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a Radio Punto Nuovo delle strategie di mercato dei grigiorossi e di un possibile ritorno del centrocampista del Napoli: “Siamo una squadra formatasi quest’anno, non abbiamo un gruppo storico e consolidato. Abbiamo avuto tanti inserimenti nuovi, molti protagonisti della B si sono dovuti riadattare e abbiamo pagato dazio. Gaetano dal Napoli come rinforzo a Gennaio? Tutti vogliono calciatori bravi e Gianluca è uno di questi. Noi abbiamo bisogno di calciatori bravi…”

Occhi puntati quindi sul futuro di Gaetano che è subentrato in poche occasioni con la casacca azzurra. D’altro canto c’è da dire che per un giovane calciatore italiano è importante giocare con continuità e con la maglia della Cremonese potrebbe diventare protagonista. Con le sue qualità riuscirebbe a ritagliarsi sicuramente spazio da titolare.

Nel caso in cui partisse uno tra Demme e Gaetano la società campana potrebbe andare sul mercato per acquistare Nandez. Il centrocampista del Cagliari è un vecchio pupillo di Giuntoli ed il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Non ci resta che capire come si muoverà il Napoli nel calciomercato di Gennaio.