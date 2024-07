Gaetano, Cajuste e Ostigard: mercato in uscita, SSC Napoli fa piazza pulita

La SSC Napoli è sicuramente una delle società più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. La squadra di Aurelio De Laurentiis, con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, sembra avere le idee chiare su chi puntare per il presente ed anche per il futuro.

Dopo aver ceduto in prestito diversi giovani, ora è il turno dei calciatori della prima squadra, con alcuni che il mister ha ritenuto più opportuno mandare via e sostituirli con altri calciatori.

GAETANO, CAJUSTE ED OSTIGARD LE PROSSIME CESSIONI DELLA SSC NAPOLI: E’ FATTA PER L’ADDIO PER DIFENSORE, I DUE CENTROCAMPISTI IN BILICO.

Mentre Ostigard è ormai un ex calciatore del Napoli, Gaetano e Cajuste potrebbero presto andare via. I centrocampisti, infatti, dovrebbero essere sostituiti da Gilmour e Brescianini, due calciatori con cui il DS Manna sta lavorando in queste ore. Su Cajuste è forte la Fiorentina, mentre Gaetano potrebbe approdare al Cagliari. Sia Ostigard che Gaetano e Cajuste erano e sono ottimi prospetti su cui il Napoli credeva di poter puntare e lanciare da titolari nei prossimi anni.

“Da definire la cifra della cessione di Gaetano: la prima valutazione è stata di 12 milioni di euro a fronte di un’offerta di 8 milioni, e così ora si cerca un incontro a metà strada con il Cagliari”, riporta il Corriere dello Sport.