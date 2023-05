Gaetano è “l’acquisto” per il futuro

Con gli addii quasi certi di Giuntoli e Spalletti la società partenopea dovrà riuscire a rinforzare la squadra con i giusti innesti. Come allenatore potrebbe arrivare a Napoli lo spagnolo Luis Enrique mentre al posto di Giuntoli spunta il nome di Accardi. Spalletti non allenerà l’anno prossimo, si prenderà un anno di stop mentre Giuntoli potrebbe volare a Torino sponda bianconera.

Dopo la conquista dello scudetto sembra esser già tempo di calciomercato. In attesa di scoprire quali saranno le operazioni in entrata e in uscita del sodalizio campano, si può fare qualche riflessione sulla rosa già a disposizione di mister Luciano Spalletti. Gianluca Gaetano, ad esempio, pur ritagliandosi uno spazio assai ridotto in questa stagione, gode di grande considerazione da parte sia della società che del mister.

Gaetano è stato lo scorso anno in prestito in Serie B alla Cremonese. In questa squadra ha fatto vedere le sue ottime qualità stregando un pò tutti. Quest’anno ha giocato poco con la maglia azzurra ma la sua tecnica non si discute affatto. Per Spalletti il centrocampista campano “è fortissimo”, il tecnico lo ha ribadito più volte in conferenza stampa. Il toscano ha sempre trovato in lui un gran potenziale.

L’ex Cremonese può ricoprire un po’ tutti i ruoli di centrocampo. Mister Spalletti lo ha provato anche nella posizione di Stanislav Lobotka. Gaetano è migliorato tanto nella fase di non possesso, sulle sue qualità in fase di impostazione del gioco non ci sono stati mai dubbi sul suo valore. La sua duttilità potrebbe far davvero comodo al Napoli il prossimo anno e chissà se riuscirà ad esprimersi al meglio dopo quest’anno di adattamento alla Serie A.

Nelle scorse giornate ha avuto anche la soddisfazione del gol. Il centrocampista partenopeo ha segnato nel finale di partita con l’Inter chiudendo il match.